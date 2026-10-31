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Моджтаба Хаменеи приказал обеспечить немедленный ответ на любые угрозы Ирану

Редакция 1news16:34 - Сегодня
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Моджтаба Хаменеи приказал обеспечить немедленный ответ на любые угрозы Ирану

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ирана аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи распорядился обеспечить незамедлительный и эффективный ответ на любые потенциальные угрозы со стороны противника, независимо от их характера и географического расположения.

Как передает 1news.az со ссылкой на иранские медиа, об этом говорится в сообщении по итогам встречи Хаменеи со старшими командирами ВС Исламской республики.

В ходе встречи верховный лидер назвал «разумную боевую готовность для мощного противостояния врагам» одним из ключевых условий для обеспечения «максимального сдерживания».

Хаменеи также поручил укреплять систему военной разведки, развивать отечественную оборонную промышленность как в доктринальном, так и в тактическом измерениях, наращивать современные оборонные и силовые возможности на основе новейших технологий, а также повышать боевой дух личного состава и обеспечить его материальные нужды.

Кроме того, верховный главнокомандующий распорядился обновить перечень целей таким образом, чтобы различные виды материальных и нематериальных активов США и Израиля находились в зоне досягаемости иранских Вооруженных сил.

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