Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт дизеля производителями

Правительство РФ продлило на три месяца временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями.

Как передает 1news.az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

«Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 января 2027 года включительно. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», — говорится в сообщении. Общий запрет на экспорт топлива уже действует в России по 31 января 2027 года, при этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение было введено по 31 октября 2026 года.

Как 30 октября сообщал вице-премьер Александр Новак, при продлении запрета на экспорт дизеля «как и ранее, будут сделаны отдельные исключения по поставкам на мировые рынки». Ранее он отмечал, что Россия уже направила на экспорт в США несколько танкеров с российским дизелем в рамках российско-американских договоренностей.