В Барде 17-летний бесправник на ВАЗе протаранил столб — ФОТО

В Барде мчавшийся на высокой скорости автомобиль протаранил опору линии электропередач.

Как сообщает "Qafqazinfo", инцидент произошел на территории поселка № 588.

17-летний местный житель Ширин Сафарзаде за рулем ВАЗ-21011 потерял управление, после чего машина на полном ходу врезалась в электрический столб.

В результате аварии юноша получил травмы различной степени тяжести. В тяжелом состоянии он был экстренно госпитализирован в Бардинский лечебно-диагностический центр.

Примечательно, что виновник ДТП не имел права садиться за руль, поскольку еще не достиг совершеннолетия. По факту происшествия проводится проверка.