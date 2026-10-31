В Барде 17-летний бесправник на ВАЗе протаранил столб — ФОТО
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В Барде мчавшийся на высокой скорости автомобиль протаранил опору линии электропередач.
Как сообщает "Qafqazinfo", инцидент произошел на территории поселка № 588.
17-летний местный житель Ширин Сафарзаде за рулем ВАЗ-21011 потерял управление, после чего машина на полном ходу врезалась в электрический столб.
В результате аварии юноша получил травмы различной степени тяжести. В тяжелом состоянии он был экстренно госпитализирован в Бардинский лечебно-диагностический центр.
Примечательно, что виновник ДТП не имел права садиться за руль, поскольку еще не достиг совершеннолетия. По факту происшествия проводится проверка.
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