Эквадор избран страной-хозяйкой конференции COP18

Эквадор примет 18-ю Конференцию сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP18).



Об этом сообщил министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян в социальных сетях.

По его словам, решение было принято по итогам тайного голосования на заключительном пленарном заседании COP17 в Ереване.

«В ходе тайного голосования сторон на заключительном пленарном заседании COP17 Республика Эквадор была избрана страной-хозяйкой 18-й конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии — COP18», — написал Матевосян.

Напомним, 17-я Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии проходила в Ереване с 19 по 30 октября.