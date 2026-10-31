Вучича могут избрать председателем Сербской прогрессивной партии

Председатель Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич предложил кандидатуру бывшего президента Сербии Александара Вучича на пост нового лидера политической силы, голосование по этому вопросу пройдет 13 декабря.

«Я, как председатель Сербской прогрессивной партии, предлагаю созвать внеочередное заседание 13 декабря. На нем мы изберем новое руководство и управляющие органы партии, а также подготовимся к предстоящему периоду. <…> Я выдвину кандидатуру Александара Вучича на пост нового председателя СПП», — отметил Вучевич в ходе заседания верховного совета партии.



Вучич уже возглавлял партию в период с 2012 по 2023 годы. Вучевич занимает пост председателя СПП с 2023 года.



Внеочередные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) Сербии прошли 25 октября. По предварительным результатам голосования, «Студенческий список» может рассчитывать на 141 мандат, а список Вучича «Объединенная Сербия» — на 103 места в парламенте. Ранее политик признал свое поражение на выборах. Для формирования нового правительства достаточно иметь поддержку 126 депутатов.



Источник: ТАСС