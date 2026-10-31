День Победы Азербайджана отметили в Ташкенте

Официальный прием по случаю Дня Победы Азербайджана, отмечаемого 8 ноября, состоялся в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает 1news.az, мероприятие совместно организовали посольство Азербайджана в Узбекистане и действующий при нем Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева.

В приеме участвовали представители государственных и правительственных структур, дипломатического корпуса, международных организаций, деятели науки, культуры и искусства, члены диаспоры, а также представители местных и зарубежных медиа.

Посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов в своем выступлении отметил особое значение Дня Победы в истории азербайджанского народа.

По словам дипломата, Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, стала торжеством единства, воли и решимости азербайджанского народа.

Мамедов подчеркнул, что Победа 8 Ноября навсегда запечатлена в национальной памяти народа и положила начало новому этапу в современной истории государственности Азербайджана.

После официальной части была представлена праздничная программа, посвященная Дню Победы.