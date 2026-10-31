Хаменеи заявил, что условия окончания войны будет определять Иран

Любая угроза от противника должна встречать немедленный и эффективный ответ со стороны иранских ВС без географических ограничений.



Об этом распорядился верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на встрече с высшими командирами вооруженных сил.



«Верховный лидер революции постановил, что любой уровень и вид угрозы должен встречать немедленный и эффективный ответ без географических ограничений», — говорится в сообщении канцелярии верховного лидера.

По информации канцелярии, верховный лидер назвал боевую готовность для мощного противостояния врагам условием «максимального сдерживания».

Военачальники в свою очередь доложили о готовности ВС страны на побережье Персидского залива, в районах Ормузского пролива, Оманского залива и на границах, а также о многократном росте производства боеприпасов и средств разведки, поддержки и боевого применения.



Время и условия окончания войны определят вооруженные силы Ирана и иранский народ, если противник вновь начнет военные или террористические атаки, заявил верховный лидер.

«Если враги вновь начнут военные или террористические атаки, именно вооруженные силы Исламской Республики и иранский народ определят время и условия их окончания», — говорится в сообщении канцелярии.

Хаменеи также распорядился обновить банк целей так, чтобы материальные и нематериальные активы США и Израиля оказались в зоне поражения вооруженных сил.



Источник: ТАСС