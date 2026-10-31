В Шеки чиновник ударил бутылкой по голове председателя муниципалитета

Председателю муниципалитета села Охуд Шекинского района нанесено телесное повреждение.

Как сообщает Teleqraf, инцидент произошёл вечером 30 октября.

На предсвадебном застолье представитель главы Исполнительной власти (ИВ) Шекинского района по селу Охуд Орудж Ахмедов поспорил с председателем сельского муниципалитета Тарланом Салимовым. Во время спора представитель ИВ ударил стеклянной бутылкой по голове председателя муниципалитета.

В тот момент О. Ахмедов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно информации, пьяный представитель ИВ громко ругался. Председатель муниципалитета же сделал ему замечание по поводу его поведения.

Разгневанный этим О. Ахмедов схватил со стола стеклянную бутылку и ударил ею по голове Т. Салимова. Получивший ранение председатель муниципалитета обратился в больницу, где ему наложили швы на голову.

Отмечается, что шурин Оруджа Ахмедова работает начальником отдела в ИВ Шекинского района.

По данному факту начато расследование.