В Баку состоится II международная конференция ОЗА по праву на возвращение

5 и 6 декабря в Баку состоится II международная конференция Общины Западного Азербайджана (ОЗА) на тему "Право на возвращение - продвижение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции ожидается участие более 100 иностранных участников из 51 страны.

На мероприятии коснутся истории насильственного изгнания западных азербайджанцев из Армении, рассмотрят правовые основы их права на возвращение, вопросы восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

6 декабря состоится культурная программа мероприятия.

Источник: Report