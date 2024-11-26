В районах Баку проходят совещания по подготовке к зиме - ФОТО

В соответствии с поручениями Исполнительной власти города Баку в столичных районах проводятся совещания по подготовке к зимнему сезону. В них принимают участие представители коммунальных и хозяйственных служб, образовательных учреждений и частного сектора.

Основная цель совещаний — оценить готовность районных служб к холодной зиме и обильным снегопадам, а также обсудить необходимые меры и задачи. Первые совещания прошли в Сабунчинском, Сураханском и Хатаинском районах, где присутствовали начальники управлений и руководители коммунальных служб города.

Исполнительная власть Баку назначила ответственных лиц для каждого района. Совместно с представителями местных исполнительных органов они проверили готовность районов к зиме, выполнение поручений и эффективность проделанной работы.

На совещаниях было подчеркнуто, что штабы по подготовке к зимнему сезону, созданные в районных исполнительных органах, должны быть полностью готовы выполнять свои задачи в дождливую и морозную погоду. Всем учреждениям даны указания обеспечить наличие инвентаря для уборки снега (лопаты, скребки, ломики и др.), запасы соли и проверить состояние специальной техники.

Были составлены списки ответственных лиц за очистку улиц и дворов от снега. Помимо коммунальной техники, к уборке решено привлекать ресурсы организаций, муниципалитетов и частных предприятий.

Руководителей учреждений, организаций, частного сектора, муниципалитетов, а также общественных заведений призвали принять активное участие в уборке снега на прилегающих территориях, как это практикуется в странах Европы.