Ученица Бакинского турецкого лицея стала лучшей на международном экзамене TR-YÖS 2024

Ученица Бакинского турецкого лицея «Türkiyə Dəyanət Vəqfi» Гюльджан Нифтали одержала блестящую победу на международном экзамене TR-YÖS 2024/2.

Информация об этом была опубликована в азербайджанском и турецком сегменте социальных сетей.

Отметим, что данный экзамен проводится для иностранных абитуриентов, желающих поступить в турецкие университеты. Гюльджан набрала максимальные 500 баллов и заняла первое место среди 9813 участников со всего мира.

Поздравляем нашу соотечественницу с этой замечательной победой!