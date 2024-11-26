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В Русском драматическом театре пройдет волшебный Новогодний карнавал – ВИДЕО

Лейла Мамедова11:10 - Сегодня
В Русском драматическом театре пройдет волшебный Новогодний карнавал – ВИДЕО

Русский драматический театр приглашает зрителей окунуться в мир чудес и сказок на Новогоднем карнавале.

Уникальное музыкальное представление, наполненное яркими интерактивами, любимыми героями и праздничной атмосферой, пройдет 28 и 29 декабря, а также 3 и 4 января.

Благодаря большому спросу организаторы добавили дополнительный день — 4 января, чтобы подарить всем желающим возможность стать частью волшебного праздника.

«Новогодний Карнавал — это грандиозное шоу, где добро сражается с тьмой, а зрители становятся участниками невероятной истории. Вас ожидает волшебное приключение с участием: Деда Мороза и Снегурочки, которые принесут праздник в каждый уголок, Злой Королевы, которая попытается отменить праздник, но… разве добро позволит ей это? Барби и Кена, готовых осветить сцену своей радостью, а также любимых героев Marvel — Тор, Леди Тор, Доктора Стрэндж и Чёрной Вдовы! Не обойдется без Алисы, Белого Кролика, Чеширского Кота, Соника и Пикачу, которые станут вашими проводниками в мир приключений. И, конечно, вас ждут Эльза, Олаф, Анна, Микки и Минни Маус, Бель и Чудовище, Жасмин и Аладдин — все они готовы дарить новогоднюю сказку вам и вашим детям!» - отметили в театре.

Шоу обещает быть незабываемым: вас ждут увлекательные игры, загадки и танцы, а каждый зритель станет частью волшебной истории.

Билеты уже в продаже в кассах театра и на сайте Iticket.az.

Номер для справок: +99412 4930063

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