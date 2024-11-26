В некоторых реках страны повысился уровень воды

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии на 9:00 26 ноября, в результате осадков, выпавших на территории страны, в ряде рек наблюдается повышение уровня воды.

Так, в реках Лянкяран-Астаринского региона зафиксировано повышение уровня воды: в реке Виляшчай на 20 см, Тенгерюдчай — на 11 см, Лянкяранчай — на 9 см, Шеретюкчай — на 4 см. В реках региона Большого Кавказа уровень воды поднялся на 3 см в Катехчае и Карасучае, на 2 см — в Айричае и Гудьялчае. В реках региона Малого Кавказа зафиксировано повышение на 1 см в Зейемчае и Гянджачае. В реках Карабаха и Восточного Зангезура уровень воды поднялся на 16 см в реке Гуручай и на 1 см в Тертерачае. В верхнем течении реки Кура, в районе Гырагкясаман, уровень воды повысился на 6 см.