AYNA: Электробусы оборудованы новейшими технологиями для повышения уровня комфорта пассажиров - ФОТО
В Баку на маршрутах №1, 5, 14, 21 и 88A начали курсировать автобусы марки BYD с электрическими двигателями.
Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
«Электрические автобусы оснащены технологией нулевых выбросов, что вносит значительный вклад в охрану окружающей среды. Помимо этого, автобусы оборудованы новейшими технологиями для повышения уровня комфорта пассажиров», - сообщает AYNA.
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