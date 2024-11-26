AYNA: Электробусы оборудованы новейшими технологиями для повышения уровня комфорта пассажиров - ФОТО

В Баку на маршрутах №1, 5, 14, 21 и 88A начали курсировать автобусы марки BYD с электрическими двигателями.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

«Электрические автобусы оснащены технологией нулевых выбросов, что вносит значительный вклад в охрану окружающей среды. Помимо этого, автобусы оборудованы новейшими технологиями для повышения уровня комфорта пассажиров», - сообщает AYNA.