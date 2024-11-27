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Депутат Милли Меджлиса предложил разделить участников войны на группы

First News Media13:02 - Сегодня
Депутат Милли Меджлиса предложил разделить участников войны на группы

Депутат Джейхун Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил с заявлением о необходимости разделения участников войны на группы, беря за основу периоды их участия в боях.

Как сообщает Report, по мнению депутата, было бы более справедливо обозначить разницу между лицами, которые участвовали в боях в течение короткого периода, и теми, кто воевал дольше.

«Тогда мы могли бы рассмотреть объем средств, выделяемых на определенные категории», - добавил Джейхун Мамедов.

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