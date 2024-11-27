Депутат Милли Меджлиса предложил разделить участников войны на группы

Депутат Джейхун Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил с заявлением о необходимости разделения участников войны на группы, беря за основу периоды их участия в боях.

Как сообщает Report, по мнению депутата, было бы более справедливо обозначить разницу между лицами, которые участвовали в боях в течение короткого периода, и теми, кто воевал дольше.

«Тогда мы могли бы рассмотреть объем средств, выделяемых на определенные категории», - добавил Джейхун Мамедов.