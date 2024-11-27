Назначена дата муниципальных выборов в Азербайджане

Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно Избирательному кодексу, муниципальные выборы назначаются Центризбиркомом, а соответствующее решение официально публикуется не позднее, чем за 60 дней до дня голосования. Выборы в муниципалитеты проводятся каждые 5 лет. Последние муниципальные выборы состоялись в 2019 году.