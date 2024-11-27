Гражданин Китая присвоил 10 миллионов долларов граждан Азербайджана

Гражданин Китая по имени Ван Тянбао обвиняется в присвоении более 10 миллионов долларов у десятков граждан Азербайджана, обещая обеспечить их автомобилями в Баку.

Начальник отдела по связям с медиа и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Анар Гафаров, ответив на запрос АПА, сообщил, что данный вопрос находится под контролем. Проведение соответствующих расследований поручено Следственному отделу Хатаинского районного управления полиции.

В настоящее время на основании обращений пострадавших проводятся необходимые следственные мероприятия. Дополнительная информация будет предоставлена по результатам расследования.