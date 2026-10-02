 В Венгрии готовят уголовное дело против Виктора Орбана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Венгрии готовят уголовное дело против Виктора Орбана

Редакция 1news20:40 - Сегодня
В Венгрии готовят уголовное дело против Виктора Орбана

В Венгрии расследование, которое может привести к первому официальному обвинению в отношении бывшего премьер-министра Виктора Орбана, подходит к завершению, сообщает Financial Times.

Поводом стало задержание в марте автомобиля с инкассаторами украинского Ощадбанка. Адвокат Лорант Хорват заявил, что это первый случай, когда расследование в отношении Орбана может перейти к стадии предъявления официальных обвинений.

По данным издания, бывшего премьер-министра подозревают в том, что он якобы лично распорядился перехватить автомобиль, чтобы впоследствии использовать ситуацию в собственных интересах.

По словам адвоката, следственные мероприятия по делу уже близятся к завершению.

Поделиться:
329

Актуально

Мнение

Азербайджан после Победы: от восстановления суверенитета к новым задачам

Общество

СГБ предупредила о новых кибератаках с использованием ИИ

Политика

Алиев: Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная ...

Политика

Отменяется пятилетнее ограничение срока полномочий председателя ПЕА

В мире

У Jah Khalib возникли проблемы со здоровьем

Flydubai приостановила полёты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления

Трамп выбрал «царя ИИ»

Полиция Франции задержала 600 участников школьных протестов - ВИДЕО

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Литва впервые отрабатывает государственный план эвакуации населения

Драка в кабине и угроза теракта: Что произошло на борту рейса Flydubai Дубай – Тель-Авив? Хроника и версии

НАТО ответило на предупреждения Москвы по Калининграду

На учениях НАТО один итальянский бронеавтомобиль обстрелял другой: ранены четверо военных

Последние новости

На Кубке мира по плаванию в Баку повторили два мировых рекорда

Сегодня, 22:42

У Jah Khalib возникли проблемы со здоровьем

Сегодня, 22:20

В Тертере мужчина избил жену за отказ пойти с ним на свадьбу

Сегодня, 22:00

Flydubai приостановила полёты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления

Сегодня, 21:42

Трамп выбрал «царя ИИ»

Сегодня, 21:21

Члены Рабочей группы по коммуникации встретились со студентами Карабахского университета

Сегодня, 21:05

Полиция Франции задержала 600 участников школьных протестов - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

В Венгрии готовят уголовное дело против Виктора Орбана

Сегодня, 20:40

Азербайджан представят четыре таэквондиста на Albania Open

Сегодня, 20:20

СГБ предупредила о новых кибератаках с использованием ИИ

Сегодня, 20:02

Федерация футбола Португалии хочет помирить Роналду с тренером Жезусом

Сегодня, 19:45

Обвиняемые в контрабанде сигарет Рашад Дашдемиров, Фарид Усубов и другие переведены под домашний арест

Сегодня, 19:30

Президент: За каждым, как говорится, стоит «большой дядя»

Сегодня, 19:10

«Фенербахче» прибыл в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

В аэропорту Кишинёва объявлена тревога из-за угрозы минирования

Сегодня, 18:45

Азербайджан и Германия обсудили развитие экономического сотрудничества

Сегодня, 18:35

19 и 81 год: стал известен возраст самого молодого и самого пожилого учителей Азербайджана

Сегодня, 18:20

Азербайджан после Победы: от восстановления суверенитета к новым задачам

Сегодня, 18:00

Израиль расследует, кто мог управлять пилотом рейса Flydubai

Сегодня, 17:40

Пол Арон: «Азербайджанские болельщики очень искренние и особенные»

Сегодня, 17:23
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55