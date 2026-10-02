В Венгрии готовят уголовное дело против Виктора Орбана

В Венгрии расследование, которое может привести к первому официальному обвинению в отношении бывшего премьер-министра Виктора Орбана, подходит к завершению, сообщает Financial Times.

Поводом стало задержание в марте автомобиля с инкассаторами украинского Ощадбанка. Адвокат Лорант Хорват заявил, что это первый случай, когда расследование в отношении Орбана может перейти к стадии предъявления официальных обвинений.

По данным издания, бывшего премьер-министра подозревают в том, что он якобы лично распорядился перехватить автомобиль, чтобы впоследствии использовать ситуацию в собственных интересах.

По словам адвоката, следственные мероприятия по делу уже близятся к завершению.