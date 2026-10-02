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В Тертере мужчина избил жену за отказ пойти с ним на свадьбу

Редакция 1news22:00 - Сегодня
В Тертере мужчина избил жену за отказ пойти с ним на свадьбу

В селе Гаджигервенд Тертерского района мужчина избил жену за то, что она не пошла с ним на свадьбу.

Как сообщает Oxu.Az, местный житель Илькин Джаббарлы (1993 г.р.) женился в 2012 году, в браке у пары родились трое детей. Некоторое время назад он вместе со своей семьей был приглашен на свадьбу друга. Илькин предложил супруге пойти на торжество вместе, однако она отказалась. Мужчина отправился на свадьбу один, и друг-жених упрекнул его за то, что тот пришёл без жены. Вернувшись домой, Илькин из-за этого поругался с супругой. Конфликт перерос в насилие - мужчина избил жену, нанеся ей удары кулаками и пиная ногами, причинив ей телесные повреждения различной степени тяжести.

После случившегося женщина ушла в дом отца и обратилась в полицию. И.Джаббарлы был задержан. По факту было возбуждено уголовное дело и направлено в суд. В ходе судебного разбирательства супруги объявили о примирении, и уголовное дело было прекращено.

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