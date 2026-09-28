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Суд над заказчиком убийства Вюсала Шильдера: обвиняемый требовал прекратить отношения с сестрой жены

Редакция 1news18:30 - Сегодня
Суд над заказчиком убийства Вюсала Шильдера: обвиняемый требовал прекратить отношения с сестрой жены

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по делу Хаяла Али-заде, обвиняемого в организации убийства студента Западного университета Вюсала Шильдера, совершенного 13 лет назад.

Как сообщает Qafqazinfo, на сегодняшнем заседании прокурор огласил обвинительный акт.

Согласно обвинению, Хаял Али-заде, используя свое служебное положение и материальные возможности, разработал план убийства Вюсала Шильдера. Как утверждается, он несколько раз требовал от Вюсала прекратить отношения с Лалой, сестрой его супруги. Однако Вюсал отказался выполнить это требование, после чего Али-заде решил организовать его убийство.

По версии обвинения, Хаял Али-Заде попросил своего знакомого Сеймуру Талыбову найти человека, который сможет совершить убийство, и передал ему за это 10 тысяч манатов.

Сеймуру Талыбову удалось привлечь к преступлению ранее неоднократно судимого Эльмана Искендерова. По данным обвинения, Сеймур передал приехавшему из Сиязанского района Эльману 100 манатов и нож, а также организовал ему место для проживания в Баку.

Кроме того, как утверждается, Хаял Али-заде обещал Эльману Искендерову и Сеймуру Талыбову, что они не будут арестованы.

Согласно обвинительному акту, Эльман Искендеров после выхода Вюсала Шильдера из университета нанес ему несколько ударов ножом, в результате чего тот скончался. После совершения убийства Эльман выбросил нож в канализацию.

Хаялу Али-Заде предъявлено обвинение по статье 32.3 и части 2 статьи 120.2.5 Уголовного кодекса Азербайджана — организация умышленного убийства из корыстных побуждений.

Суд разъяснил подсудимому, что в случае доказательства его вины ему может грозить от 14 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Хаял Али-заде не признал себя виновным и заявил, что на данном этапе отказывается давать показания.

Следующее заседание состоится 20 октября.

Отметим, что Эльман Искендеров и Сеймур Талыбов, признанные виновными в убийстве Вюсала Шильдера, были осуждены после произошедшего. Эльман Искендеров получил 15 лет лишения свободы, Сеймур Талыбов — 12 лет.

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