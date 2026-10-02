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Федерация футбола Португалии хочет помирить Роналду с тренером Жезусом

Редакция 1news19:45 - Сегодня
Федерация футбола Португалии хочет помирить Роналду с тренером Жезусом

Португальская федерация футбола (FPF) намерена восстановить отношения между нападающим Криштиану Роналду и тренером Жорже Жезусом.

Как сообщает A Bola, руководители организации намерены «сделать все возможное, чтобы не допустить бесславного и скандального завершения карьеры Криштиану в сборной Португалии».

«FPF активно вмешивается в ситуацию и намерена сделать все от нее зависящее, чтобы найти компромисс между тренером и игроком», - говорится в тексте издания.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Роналду с тренером из-за недопуска футболиста на матч Лиги наций с Норвегией. Глава федерации футбола Португалии провел тогда экстренные переговоры, и конфликт был улажен. Однако на пресс-конференции перед игрой с Данией тренер допустил, что Роналду может пропустить и этот матч.

1 октября стало известно о том, что Роналду грозит шестимесячная дисквалификация за самовольный отъезд из сборной Португалии.

Отмечается, что дисциплинарный регламент FPF предусматривает санкции за подобные нарушения. Роналду может быть оштрафован или отстранен от сборной на срок от одного до шести месяцев.

На счету 41-летнего форварда остаются два мировых рекорда, связанных со сборной — звание лучшего бомбардира в истории (146 мячей) и титул рекордсмена по количеству сыгранных матчей (234).

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