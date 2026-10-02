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Спорт

На Кубке мира по плаванию в Баку повторили два мировых рекорда

Редакция 1news22:42 - 02 / 10 / 2026
На Кубке мира по плаванию в Баку повторили два мировых рекорда

Во второй день финальной сессии Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку повторили два мировых рекорда.

Как сообщили Report в Федерации плавания Азербайджана (ASF), во второй день соревнований, организованных ASF при поддержке Министерства молодежи и спорта, были проведены финальные заплывы в 10 категориях.

Главным событием дня стало выступление Егора Корнева. Российский спортсмен в заплыве на 100 метров вольным стилем достиг финиша за 44,84 секунды, повторив тем самым результат мирового рекордсмена Кайла Чалмерса.

Кроме того, Корнев повторил рекорд Кубка мира в заплыве на 50 метров на спине, показав результат 22,23 секунды.

Азербайджанская пловчиха Фатима Алькарамова в заплыве на 400 метров комплексным плаванием заняла 7-е место.

Результаты финальной сессии второго дня:

Мужчины

50 метров на спине – 1. Егор Корнев, 2. Павел Самусенко, 3. Питер Куци

200 метров комплексное плавание – 1. Люк Барр, 2. Альберто Рассетти, 3. Финли Нокс

50 метров брасс – 1. Хайянг Чин, 2. Майкл Хули, 3. Кирилл Пригода

100 метров вольный стиль – 1. Егор Корнев, 2. Кэмерон Макэвой, 3. Василий Кукушкин

200 метров баттерфляй – 1. Цзюнэр Чэнь, 2. Со Огата, 3. Альберто Рассетти

Женщины

400 метров комплексное плавание – 1. Итин Юй, 2. Эбби Вуд, 3. Мохань Чжан

200 метров вольный стиль – 1. Шивон Хоги, 2. Анна Пепловски, 3. Яци Фань

100 метров на спине – 1. Марит Стенберхен, 2. Тейлор Рак, 3. Анна Пепловски

50 метров баттерфляй – 1. Рос Ван Оттердайк, 2. Сара Юневик, 3. Арина Суркова

100 метров брасс – 1. Мона Макшери, 2. Евгения Чикунова, 3. Эйми Кенни

Отметим, что Кубок мира проходит 1–3 октября в Бакинском дворце водных видов спорта, в нем принимают участие 216 спортсменов из 44 стран.

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