Члены Рабочей группы по коммуникации встретились со студентами Карабахского университета

В Карабахском университете прошла встреча членов Рабочей группы по коммуникации, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, со студентами и инфлюенсерами, живущими на освобождённых от оккупации территориях. Участникам подробно рассказали о работе этой группы.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что после освобождения территорий от оккупации одним из основных направлений деятельности рабочей группы стало постоянное информирование и просвещение местной и зарубежной общественности о масштабных работах, которые ведутся на этих территориях.

Коммуникационная работа охватывает восстановление и строительство, разминирование, экономическое оживление региона, занятость населения и его устойчивое расселение, возможности в сфере образования, а также повседневную жизнь, складывающуюся на освобождённых территориях.

На встрече положительно оценили активность студентов и инфлюенсеров в социальных сетях, связанную с освобождёнными территориями. Было подчёркнуто, что творческий контент, отражающий возвращение жизни на эти территории, истории успеха людей, их повседневный быт, новые возможности и проводимые государством масштабные созидательные работы, вызывает большой интерес и поддержку у аудитории.

Отмечалось, что такие материалы, основанные на собственных наблюдениях и впечатлениях авторов, доносят проделанную работу до общественности в более естественной и искренней форме, вызывают положительные эмоции у людей, долгие годы тосковавших по родным землям, и позволяют рассказать о новой жизни на этих территориях более широкой аудитории. В связи с этим была отмечена важность расширения деятельности в данном направлении и подготовки новых творческих материалов.

Студенты и инфлюенсеры озвучили ряд инициатив и предложений, по возможностям реализации которых состоялся обмен мнениями.