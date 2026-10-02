ВОЗ сообщил о повышении уровня средней продолжительности жизни в мире

Средняя ожидаемая продолжительность жизни на планете по итогам 2023 года вернулась к допандемийным показателям и составила 73,3 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вместе с тем специалисты обратили внимание, что средняя продолжительность именно здоровой жизни населения Земли все еще не достигла уровня 2019 года (о начале пандемии COVID-19 ВОЗ объявила в марте 2020 года - ред.).

По данным организации, в структуре смертности продолжают преобладать неинфекционные заболевания: на них приходится 74% всех летальных исходов против 58% в начале века.

Смертность от деменции выросла втрое, а распространенность депрессивных и тревожных расстройств резко увеличилась после пандемийного кризиса.