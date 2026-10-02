 Обвиняемые в контрабанде сигарет Рашад Дашдемиров, Фарид Усубов и другие переведены под домашний арест | 1news.az | Новости
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Обвиняемые в контрабанде сигарет Рашад Дашдемиров, Фарид Усубов и другие переведены под домашний арест

Редакция 1news19:30 - Сегодня
Обвиняемые в контрабанде сигарет Рашад Дашдемиров, Фарид Усубов и другие переведены под домашний арест

Обвиняемые в контрабанде сигарет переведены под домашний арест.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Камиля Алиева адвокаты подали ходатайство о переводе своих подзащитных под домашний арест.

Суд удовлетворил ходатайство.

Лица, обвиняемые в контрабанде табачных изделий без акцизных марок: директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт Говсан» Рашад Дашдамиров, начальник портовой службы Заур Гашимов, бригадир порта Фаррух Хагвердиев, начальник таможенного поста Бакинского торгового морского порта Говсан Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета Фарид Усубов, инспектор этого же таможенного поста Гейдар Эйвазлы, Тамерлан Ахундзаде, а также Фируз Алиев, Амиль Джабраилов, Алескер Исмаилов и Ровшан Тарвердиев, осуществлявшие перевозку и хранение табачных изделий с использованием транспортных средств, были освобождены из-под стражи в зале суда.

Следующее судебное заседание назначено на 23 октября.

Напомним, по информации Генеральной прокуратуры, в результате следственных мероприятий по уголовному делу о противоправных действиях сотрудников Таможенного поста международного торгового морского порта Баку Говсан Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета, сотрудников Открытого акционерного общества «Международный торговый морской порт Баку Говсан», а также других членов преступной группировки были установлены обоснованные подозрения в том, что фактический руководитель ОАО «Международный торговый морской порт Баку Говсан» Руслан Эюбов, генеральный директор ОАО Рашад Дашдамиров, начальник портовой службы Заур Гашимов, бригадир порта Фаррух Хагвердиев, начальник Таможенного поста торгового морского порта Баку Говсан Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета Фарид Усубов, инспекторы указанного таможенного поста Гейдар Эйвазлы, Тамерлан Ахундзаде и Тахир Тахири, старший оперативный уполномоченный оперативного отдела Оперативно-розыскного управления указанного Главного таможенного управления Энвер Тагиев, а также лица, осуществлявшие перевозку и хранение табачных изделий транспортными средствами — Эльчин Рустамов, Фариз Магеррамов, Фируз Алиев, Амиль Джабраилов, Алескер Исмаилов, Ровшан Тарвердиев, а также другие лица, личности которых устанавливаются следствием, вступив в преступный сговор в составе организованной группы, незаконно ввезли на территорию страны морским путем через указанный порт табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке акцизными марками, но не имеющие таковых, на общую сумму свыше 5,4 млн манатов, контрабандным путем из Объединенных Арабских Эмиратов и Исламской Республики Иран.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.4, 213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 и 308.2.

В отношении Руслана Эюбова, Рашада Дашдамирова, Фарида Усубова, Гейдара Эйвазлы, Тамерлана Ахундзаде, Заура Гашимова, Фарруха Хагвердиева и Фариза Магеррамова судом по ходатайству органов предварительного следствия и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, была избрана мера пресечения в виде ареста; в отношении Фируза Алиева избрана мера пресечения, не связанная с арестом; остальные лица, покинувшие территорию страны с целью уклонения от следствия, объявлены в международный розыск, в их отношении заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

Позднее Руслан Эйюбов по состоянию здоровья решением суда был переведен под домашний арест. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Руслана Эйюбова продолжается.

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