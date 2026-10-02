Азербайджан представят четыре таэквондиста на Albania Open

Молодежная сборная Азербайджана по таэквондо примет участие в международном турнире Albania Open, который пройдет в столице Албании Тиране.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, страну на соревнованиях представят четыре спортсмена.

В состав команды вошли Захра Исаева (44 кг), Гюльнар Расулзаде (52 кг), Новруз Алиев (55 кг) и Адиль Кязымлы (73 кг).

Азербайджанские таэквондисты вступят в борьбу 3 октября.