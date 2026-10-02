Азербайджан после Победы: от восстановления суверенитета к новым задачам

Есть события, значение которых со временем становится даже очевиднее, чем в момент их совершения. Победа Азербайджана в 2020 году относится именно к ним. Пять лет спустя уже гораздо легче увидеть, что речь шла не только о возвращении территорий. Изменилось само положение Азербайджана — сначала в Южном Кавказе, а затем и в более широком геополитическом пространстве.

В этом свете нынешний VIII съезд партии «Ени Азербайджан» оказался удобной точкой для разговора не столько о самой партии, сколько о пройденном государством пути. Президент Ильхам Алиев обозначил эту особенность, отметив, что нынешний съезд впервые проходит после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В этой фразе, пожалуй, заключено главное отличие нынешнего этапа от всего предыдущего периода. На протяжении десятилетий основным вопросом азербайджанской политики оставалось восстановление территориальной целостности. Сегодня этот вопрос уже решен, и потому страна действует в совершенно другой реальности.

Сам Ильхам Алиев связал нынешнюю ситуацию с теми изменениями, которые произошли после 2020 года. «Азербайджан сам, в одиночку, положил конец оккупации и одновременно создал новые реалии в регионе», — заявил президент.

Слово «новые» здесь имеет принципиальное значение. Оно означает, что речь идет не просто о результате военной операции, а о долгосрочном изменении политической среды. Южный Кавказ больше не может рассматриваться через призму прежнего конфликта, прежних линий соприкосновения и прежних механизмов урегулирования.

Цена самостоятельного решения

При этом нынешняя реальность не возникла сама собой. Между Победой 2020 года и окончательным восстановлением территориальной целостности в сентябре 2023-го прошло почти три года, в течение которых Азербайджану пришлось одновременно действовать на дипломатическом, политическом и военном направлениях.

Президент напомнил об этом довольно точно: «После нашей славной Победы наша деятельность была направлена на полное восстановление территориальной целостности. Мы не прерывали эту работу ни на один день, ни на один день не отдыхали в выполнении этой почетной миссии».

За этой фразой стоит вполне конкретная логика. Военная победа сама по себе еще не означала автоматического завершения противостояния. Требовалось изменить ситуацию и на земле, и в международной плоскости, не позволив вернуть регион к прежней модели.

И здесь становится понятным еще один тезис Алиева. Говоря о периоде Второй Карабахской войны, он отметил, что на Азербайджан оказывалось серьезное давление, звучали угрозы как публично, так и за закрытыми дверями. Однако, по словам президента, «наша решимость, непреклонная деятельность, политические шаги и, прежде всего, единая позиция азербайджанского народа сводили на нет все эти злобные намерения».

Сегодня эту часть истории легко воспринимать как уже пройденный этап. Но без нее невозможно понять, почему Баку так последовательно говорит о самостоятельности своих решений и почему внешнее давление воспринимается здесь не как абстрактная политическая категория, а как опыт, через который государство уже прошло.

В этом смысле Победа изменила не только отношение к Карабаху. Она изменила и представление о возможностях Азербайджана проводить собственную линию.

Когда прежние формулы перестают работать

Есть и другая сторона произошедшего. После восстановления территориальной целостности многие формулы, которые десятилетиями использовались для описания Южного Кавказа, утратили прежний смысл.

Ильхам Алиев напомнил об одной из них: «Те, кто в свое время говорил: «Карабах — это Армения, и точка», теперь говорят: «Карабах — это Азербайджан!».

В этой фразе важна даже не сама полемика с прежними заявлениями. Важнее то, насколько радикально изменился политический язык вокруг региона. То, что еще недавно представлялось частью затяжного конфликта с неясными перспективами, сегодня стало реальностью, которую придется учитывать при любом разговоре о будущем Южного Кавказа.

Причем Баку явно не намерен позволять, чтобы изменение политической конъюнктуры сопровождалось изменением исторической памяти. Отсюда и жесткие слова президента о необходимости помнить позицию армянского руководства в 2018–2020 годах. Глава государства подчеркнул, что, когда некоторые иностранные круги пытаются представить нынешнее руководство Армении как «голубя мира», Азербайджан будет напоминать об истории этого периода.

Для Баку это принципиальный момент. Мирный процесс не означает отказа от собственной оценки недавнего прошлого. Напротив, официальный подход заключается в том, что дальнейшие отношения должны строиться с учетом уже сложившейся реальности, а не за счет ее пересмотра.

Наверное, поэтому нынешнюю ситуацию было бы неправильно измерять только тем, что произошло на бывшей линии фронта.

Главный результат оказался шире Карабаха

За последние годы заметно расширился и внешнеполитический инструментарий Азербайджана.

Сегодня президент уже говорит об Азербайджане как о государстве, которое «само создало новые реалии в регионе». В другом фрагменте своего выступления он подчеркнул: «Сегодня Азербайджан — страна, заслуживающая большого уважения на международной арене», добавив, что страну уже относят к государствам со статусом средней державы.

Разумеется, подобные оценки являются предметом политической и экспертной дискуссии. Но сам факт изменения масштаба разговора показателен. Еще сравнительно недавно Азербайджан воспринимался прежде всего через призму нерешенного конфликта. Сегодня его международная роль обсуждается уже в связи с энергетикой, транспортом, региональной безопасностью, многосторонней дипломатией и его участием в различных международных форматах.

Получается важный сдвиг: территориальная проблема, десятилетиями определявшая внешнюю политику страны, перестала быть ее главным ограничителем. Освободившееся пространство теперь можно заполнять другими задачами — от региональной связанности до расширения дипломатических возможностей.

И, судя по выступлению президента, забывать цену этого перехода Баку не собирается. «Вторая Карабахская война — это наша славная история. 8 Ноября станет нашим вечным праздником. Такое же значение имеет и 20 Сентября», — заявил Алиев.

Война завершилась, территориальный вопрос решен, региональная конфигурация изменилась. Но это лишь одна сторона произошедшего. Другая заключается в том, что перед Азербайджаном открылся совершенно иной круг политических задач. Теперь речь идет уже о том, как использовать новые возможности и какое место занять в формирующейся региональной системе.