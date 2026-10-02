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Трамп выбрал «царя ИИ»

Редакция 1news21:21 - Сегодня
Трамп выбрал «царя ИИ»

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время назначит директора Национальной разведки Джея Клейтона новым куратором сферы искусственного интеллекта в Белом доме, так называемым царем ИИ.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

Около двух недель назад, вскоре после того как на фоне публикации письма главы Anthropic Дарио Амодеи с предложением затормозить прогресс ИИ из-за опасений за безопасность, вновь разгорелась дискуссия о рисках стремительного развития технологии. Американский лидер пообещал «никоим образом не препятствовать развитию этой невероятной отрасли», анонсировав назначение своего нового советника по вопросам искусственного интеллекта и создание в стране «сил ИИ».

В начале текущей недели глава Белого дома провел встречу с руководителями компаний, работающих в ИИ-сфере, договорившись об обязательствах, направленных на более эффективный «самоконтроль» в отношении разрабатываемых ими моделей, а теперь, судя по всему, выбрал «царем ИИ» экс-прокурора Манхэттена, возглавлявшего ранее Комиссию по ценным бумагам и биржам, который к тому же, по данным журналистов, сохранит за собой пост главы нацразведки. 30 сентября, в день упомянутой встречи с топ-менеджерами, Трамп утверждал, что «очень близок к принятию решения» относительно кандидатуры на эту должность, а также отмечал в беседе с Axios, что Клейтон подошел бы на роль куратора по вопросам ИИ.

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