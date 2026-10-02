У Jah Khalib возникли проблемы со здоровьем

Казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) сообщил о проблемах со здоровьем.

Музыкант рассказал, что из-за состояния здоровья даты его осенних выступлений в Европе переносятся на весну 2027 года.

«По состоянию здоровья даты осеннего европейского тура переносятся на весну 2027 года», — говорится в опубликованном им в Instagram Stories сообщении.

Jah Khalib поблагодарил поклонников за понимание и поддержку — новые даты концертов уже объявлены.