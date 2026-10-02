Президент: За каждым, как говорится, стоит «большой дядя»

Сегодня в разных местах идут войны. За каждым, как говорится, стоит «большой дядя». За некоторыми — даже несколько. Мы же — в одиночку. Все эти «большие дяди» были против нас. Сопредседатели той Минской группы были против нас. Сегодня они являются ведущими государствами мира — посмотрите, против кого мы вели войну.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан».

«За Арменией стояли они и сегодня продолжают стоять — каждый в той форме, в которой считает нужным. Поэтому мы гордимся и нашей Победой, гордимся нашей смелостью, гордимся нашей волей, гордимся нашим народом, гордимся нашим государством. И это также является серьезной преградой на пути идеологических диверсий. Разумеется, наше идеологическое пространство должно быть свободно от чуждых элементов, чуждого влияния. Это одновременно является нашей внешнеполитической стратегией. Мы выстраиваем и впредь должны выстраивать внешнюю политику так, чтобы никто не вмешивался в наши дела. Нам не нужна чья-либо помощь, равно как и чье-либо покровительство.

В то время, когда нам требовалась помощь, нам никто не помог. Когда у нас был один миллион беженцев, нам никто не протянул руку помощи. Все, что мы приобретали, мы покупали за деньги. В том числе все оружие закупали за деньги, причем по мировым ценам — до последнего патрона. Я говорю вам со всей ответственностью как Верховный главнокомандующий, как человек, руководивший всеми этими вопросами. Вы знаете, как Азербайджан вооружался с 2003 года по сей день, создав как местное производство, так и закупая за рубежом. Ни разу нам не сделали уступки ни на один манат, ни на один доллар. Порой нам даже продавали вооружение по цене, в несколько раз превышающей мировую. И мы вынужденно закрывали на это глаза. Поэтому это очень серьезный вопрос», — отметил глава государства.