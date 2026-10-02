Отменяется пятилетнее ограничение срока полномочий председателя ПЕА

Меняется процедура избрания председателя Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Как сообщает АПА, об этом заявил депутат Низами Сафаров в ходе обсуждения изменений, предлагаемых в Устав ПЕА.

Низами Сафаров заявил, что согласно действующему в настоящее время Уставу, срок полномочий председателя партии составляет 5 лет. По истечении срока полномочий председатель партии может быть вновь избран Съездом.

Низами Сафаров отметил, что это положение исключено: «То, что Президент Ильхам Алиев будет бессрочно руководить ПЕА, являющейся организованной силой, приведет нас к новым успехам и победам».