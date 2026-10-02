 Аргентина будет предоставлять гражданство за инвестиции от 350 тысяч долларов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Аргентина будет предоставлять гражданство за инвестиции от 350 тысяч долларов

Редакция 1news23:00 - 02 / 10 / 2026
Аргентина будет предоставлять гражданство за инвестиции от 350 тысяч долларов

Власти Аргентины до конца года начнут принимать заявления на получение гражданства за инвестиции от 350 тысяч долларов.

Об этом заявило Министерство экономики страны.

Сообщается, что программа, приём заявок на участие в которой начнётся в четвёртом квартале 2026 года, предусматривает два механизма: прямой безвозвратный взнос в размере 350 тысяч долларов в национальную казну либо приобретение государственных облигаций стоимостью 800 тысяч долларов, выпущенных специально для этой программы.

Программа также предусматривает предоставление гражданства членам семьи основного заявителя. По данным министерства, стандартная семья, состоящая из основного заявителя, его супруга или супруги и двух несовершеннолетних детей, сможет подать заявление на получение гражданства Аргентины за общую сумму в 500 тысяч долларов.

В министерстве отметили, что будут проверяться законность происхождения средств претендента на гражданство, отсутствие у него судимости и «репутационных рисков». Сообщается, что полученные средства будут направлены на дальнейшее укрепление бюджетного и финансового положения Аргентинской Республики.

Поделиться:
366

Актуально

Мнение

Сегодня - годовщина освобождения Суговушана и села Талыш

Общество

СГБ предупредила о новых кибератаках с использованием ИИ

Мнение

Азербайджан после Победы: от восстановления суверенитета к новым задачам

Политика

Алиев: Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная ...

В мире

Полиция Франции задержала более 5 тыс. человек на акциях старшеклассников - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Армия Саудовской Аравии обезвредила три ракеты, выпущенные хуситами

ВОЗ сообщил о повышении уровня средней продолжительности жизни в мире

Аргентина будет предоставлять гражданство за инвестиции от 350 тысяч долларов

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Литва впервые отрабатывает государственный план эвакуации населения

Макрон назвал единственный путь к спасению Европы

10 человек погибли при пожаре на предприятии по производству петард в РФ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

НАТО ответило на предупреждения Москвы по Калининграду

Последние новости

Сегодня - годовщина освобождения Суговушана и села Талыш

Сегодня, 00:00

Полиция Франции задержала более 5 тыс. человек на акциях старшеклассников - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

02 / 10 / 2026, 23:52

Армия Саудовской Аравии обезвредила три ракеты, выпущенные хуситами

02 / 10 / 2026, 23:40

ВОЗ сообщил о повышении уровня средней продолжительности жизни в мире

02 / 10 / 2026, 23:21

Аргентина будет предоставлять гражданство за инвестиции от 350 тысяч долларов

02 / 10 / 2026, 23:00

На Кубке мира по плаванию в Баку повторили два мировых рекорда

02 / 10 / 2026, 22:42

У Jah Khalib возникли проблемы со здоровьем

02 / 10 / 2026, 22:20

В Тертере мужчина избил жену за отказ пойти с ним на свадьбу

02 / 10 / 2026, 22:00

Flydubai приостановила полёты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления

02 / 10 / 2026, 21:42

Трамп выбрал «царя ИИ»

02 / 10 / 2026, 21:21

Члены Рабочей группы по коммуникации встретились со студентами Карабахского университета

02 / 10 / 2026, 21:05

В Венгрии готовят уголовное дело против Виктора Орбана

02 / 10 / 2026, 20:40

Азербайджан представят четыре таэквондиста на Albania Open

02 / 10 / 2026, 20:20

СГБ предупредила о новых кибератаках с использованием ИИ

02 / 10 / 2026, 20:02

Федерация футбола Португалии хочет помирить Роналду с тренером Жезусом

02 / 10 / 2026, 19:45

Обвиняемые в контрабанде сигарет Рашад Дашдемиров, Фарид Усубов и другие переведены под домашний арест

02 / 10 / 2026, 19:30

Президент: За каждым, как говорится, стоит «большой дядя»

02 / 10 / 2026, 19:10

«Фенербахче» прибыл в Баку - ВИДЕО

02 / 10 / 2026, 19:00

В аэропорту Кишинёва объявлена тревога из-за угрозы минирования

02 / 10 / 2026, 18:45

Азербайджан и Германия обсудили развитие экономического сотрудничества

02 / 10 / 2026, 18:35
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55