Аргентина будет предоставлять гражданство за инвестиции от 350 тысяч долларов

Власти Аргентины до конца года начнут принимать заявления на получение гражданства за инвестиции от 350 тысяч долларов.

Об этом заявило Министерство экономики страны.

Сообщается, что программа, приём заявок на участие в которой начнётся в четвёртом квартале 2026 года, предусматривает два механизма: прямой безвозвратный взнос в размере 350 тысяч долларов в национальную казну либо приобретение государственных облигаций стоимостью 800 тысяч долларов, выпущенных специально для этой программы.

Программа также предусматривает предоставление гражданства членам семьи основного заявителя. По данным министерства, стандартная семья, состоящая из основного заявителя, его супруга или супруги и двух несовершеннолетних детей, сможет подать заявление на получение гражданства Аргентины за общую сумму в 500 тысяч долларов.

В министерстве отметили, что будут проверяться законность происхождения средств претендента на гражданство, отсутствие у него судимости и «репутационных рисков». Сообщается, что полученные средства будут направлены на дальнейшее укрепление бюджетного и финансового положения Аргентинской Республики.