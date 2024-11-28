Лукашенко в шутку попросил у Путина «Орешник» - ВИДЕО

Президент Александр Лукашенко в шутку предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить в Беларуси новейшую гиперзвуковую ракетную систему «Орешник».

Об этом он рассказал в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Я тут старшему брату пошутил: говорю, места готовы для дислокации», — сказал он.

Путин, по его словам, ответил: «Подумаем».

Лукашенко подчеркнул, данное оружие по мощи сопоставимо с ядерным, но при этом куда более экологичнее.