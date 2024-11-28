Обсуждены возможности экономического сотрудничества с Эфиопией
Подчеркнута важность реализации потенциала экономического сотрудничества с Эфиопией, рассмотрены возможности партнерства в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергетики.
Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией, возглавляемой государственным министром офиса премьер-министра Эфиопии Аклилу Тадессе.
На встрече была подчеркнута важность реализации потенциала экономического сотрудничества между нашими странами, рассмотрены возможности партнерства в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергетики.
В целях поддержки развития отношений подчеркнута целесообразность расширения договорно-правовой базы, организации деловых мероприятий с участием субъектов бизнеса, обмена опытом в сферах, представляющих взаимный интерес.
Стороны рассмотрели по использованию опыта Азербайджана в сфере промышленных парков и развитию сотрудничества между деловыми кругами.