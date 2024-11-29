Как определить размер обязательной доли в наследстве? - Новое решение Верховного суда

Верховный суд Азербайджанской Республики принял еще одно решение, определяющее единую судебную практику.

В решении об определении размера обязательной доли в наследстве отмечается, что обязательная доля как институт, существующий в праве наследования, является законодательным ограничением распоряжений, которые наследодатель при жизни возлагает на свое имущество (завещание как распоряжение о смерти, дарственная, сделанная за два года до смерти).

Закон ограничивает право наследодателя на распоряжение до предела, в котором он нарушает обязательную долю. Следовательно, наследодатель может распоряжаться своим имуществом, оставшимся за пределами этого ограничения, по своему усмотрению. Таким образом, точно так же, как он может лишить наследства одного, нескольких или всех своих наследников, он может передать свое имущество тому, кому захочет. Исключение (ограничение) составляют наследники, имеющие право только на обязательную долю, и доступ к ним по закону ограничен минимальной долей.

Рассматривать каждое распоряжение наследодателя без учета этих пределов (ограничений) как акт, нарушающий обязательную долю, т. е. давать обязательную долю наследникам из каждого завещанного (подаренного за последние два года) имущества, не соответствует сущности и назначению этого института. Следовательно, положения закона об обязательной доле могут применяться только в случае нарушения этой минимальной доли, а обязательная доля может быть заполнена в размере, который не подлежит возмещению. Согласно статье 1195 ГК, полный размер обязательной доли определяется из всего наследства, включая имущество, предназначенное для выполнения завещательного поручения или какого-либо действия в целях общей пользы.

Суд, рассматривающий спор об обязательной доле в наследстве, должен сначала уточнить, было ли распоряжение имуществом или его частью, включенной в суммарность наследства, передано по завещанию (или дарению за последние два года). Учитывая всю суммарность наследства (имущество, предназначенное для выполнения завещательного поручения или какого-либо действия в общеполезных целях), являющегося предметом этих распоряжений, и без него, если оно было предоставлено, он должен определить долю, которую дети, родители и жена-муж по закону должны получить по наследству из этого наследства. Половина этой доли является обязательной, и суд должен уточнить, нарушена ли она указанными распоряжениями. Для этого необходимо найти стоимость, которую эти наследники должны получить от всего наследства, и проверить, получили ли они ее в порядке наследования по закону (или получат ли они ее при разделе наследства). В результате этой проверки выясняется, какую часть наследственной суммарности покрывает завещанное (дарованное) имущество, косвенно, не превышают ли распоряжения наследодателя установленные законом пределы (не ограничивают ли они минимальную долю, которую обязательные наследники должны получить).

При обнаружении вмешательства в обязательную долю возникает право потребовать (полного или частичного) исполнения обязательной доли наследодателя в нарушенной сумме за счет имущества, на которое было составлено завещание (подаренное). Это правило прямо прописано в статьях 1200 и 1201 Гражданского кодекса. Согласно этим нормам, лицо, имеющее право на обязательную долю, может потребовать восполнения недостающей части, если оно получит имущество меньше этой доли.

Если наследник приобрел из наследства имущество на сумму, превышающую половину того, что он должен был получить по закону по наследству, это означает, что его обязательная доля не была нарушена. Если наследник приобрел минимальное имущество, которое он должен получить на основании права обязательной доли в наследстве, распоряжение имуществом, оставленным наследодателем за пределами этого имущества, не считается нанесшим вред интересам наследника. В таком случае нет моральных оснований или правовых оснований для предоставления наследнику доли из имущества, которое наследодатель может свободно завещать или подарить. Игнорирование этого признания права наследодателя под названием «обязательная доля» в завещанном (дарованном) имуществе не только противоречит целям норм, регулирующих эти отношения, но и приводит к возникновению несправедливой ситуации.

Противоположный подход приводит к необоснованному ограничению права наследодателя свободно распоряжаться своим имуществом, обогащению наследника вопреки воле наследодателя и закону, тем самым нарушая цель института обязательной доли, в результате чего права на собственность и наследование, гарантированные Конституцией Азербайджанской Республики (завещание и наследование), грубо нарушаются.