Президент Ирана был ранен в результате удара Израиля - СМИ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил лёгкие ранения в ногу во время израильского авиаудара по зданию, где проходило заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Инцидент произошёл 16 июня 2025 года в Тегеране, вскоре после начала 12-дневной войны между Ираном и Израилем.

По данным агентства Fars, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), израильские ВВС нанесли удар по зданию, выпустив шесть ракет, нацеленных на входы и выходы, чтобы заблокировать пути эвакуации и нарушить воздушный поток. В результате взрывов в здании отключилось электричество, однако присутствующие чиновники смогли покинуть помещение через заранее подготовленный аварийный люк.

Пезешкиан и другие высокопоставленные лица получили лёгкие травмы при эвакуации.

Позднее Пезешкиан в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что Израиль пытался его убить, но не уточнил, были ли в этом замешаны США. Он отметил: «Они пытались, да. Они действовали соответствующим образом, но не смогли», сообщал Türkiye Today