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Нетаньяху заявил о готовности Ирана применить ядерное оружие против Израиля

First News Media09:50 - Сегодня
Нетаньяху заявил о готовности Ирана применить ядерное оружие против Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что Иран якобы был готов создать ядерную бомбу и применить ее против еврейского государства.

Его слова приводит телеканал Fox News.

Он утверждает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) стремится «вооружиться обогащенным ураном».

«Мы это видели. Мы говорили, что через год у них появится ядерная бомба, и они ее применят. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и сотрут нас с лица земли», — заявил Нетаньяху.

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