Пожар в 26-этажном здании в Анкаре: 3 погибших, 27 пострадавших - ФОТО

В столице Турции Анкаре при пожаре в 26-этажном доме в районе Чанкая погибли три человека, один из них — младенец.

Как передают турецкие СМИ, инцидент произошёл 13 июля 2025 года около 22:00 на 4-м этаже жилого комплекса в Yaşamkent Mahallesi.

В результате происшествия скончались 63-летний мужчина, 33-летняя женщина и трёхмесячный ребёнок.

Около 27 человек (20 граждан и 7 пожарных) получили травмы — в основном от дыма и ожогов.

Спасатели эвакуировали жильцов и направили 38 человек на амбулаторное лечение, 20 из них были госпитализированы.

Пожарные работы длились около 4 часов, в данный момент продолжаются работы по охлаждению.

Предварительно причиной возгорания считают неисправность в электросистеме.