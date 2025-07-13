В ряде сел Азербайджана на 5 дней приостановят подачу газа

В связи с реконструкцией и ремонтными работами на магистральных газопроводах высокого давления "Газымеммед–Газах" и "Газах–Сагурамо", находящихся в ведении Управления по экспорту газа, с 14 июля 2025 года до завершения работ 18 июля 2025 года планируется приостановить подачу газа с газоизмерительных станций "Шыхлы" и "Юхары Салахлы", а также с 15 июля 2025 года до завершения работ 17 июля 2025 года - с газоизмерительной станции "Агасыбейли".

Об этом говорится в сообщении ПО "Азеригаз".

Уточняется, что в связи с ремонтными работами подача газа будет ограничена в течение 5 дней в следующих сёлах Газахского района: Гаймаглы, 1-е Шыхлы, 2-е Шыхлы, Кемерли, Асланбейли и Юхары Салахлы; а также в течение 3 дней — в следующих сёлах Самухского района: Юхары Агасыбейли, Ашагы Агасыбейли, Ахмедбейли и Сарыгяйа. После завершения работ подача газа будет восстановлена.