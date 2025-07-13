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Азербайджан принял участие в Украинской конференции по восстановлению в Риме - ФОТО

First News Media09:18 - Сегодня
Азербайджан принял участие в Украинской конференции по восстановлению в Риме - ФОТО

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчином Рафиевым приняла участие в четвёртой Украинской конференции по восстановлению, которая прошла 10–11 июля в столице Италии – Риме.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В конференции приняли участие представители 56 государств, 27 международных организаций и финансовых учреждений, а также более 120 компаний.

Выступая на конференции, Ялчин Рафиев подчеркнул, что продолжающаяся война на Украине наносит серьёзный ущерб региональной и международной безопасности. Он отметил, что с первых дней конфликта Азербайджан выступает за его дипломатическое урегулирование на основе норм и принципов международного права, в том числе уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Особое внимание в выступлении было уделено гуманитарным инициативам Азербайджана. Было отмечено, что с начала конфликта Азербайджан предоставил Украине гуманитарную помощь на сумму 42 миллиона долларов США. Помощь включала лекарства, продукты питания, электрооборудование и другие необходимые ресурсы.

Заместитель министра также сообщил, что количество украинских детей, прошедших медицинскую и социально-психологическую реабилитацию в Азербайджане, удвоилось по сравнению с прошлым годом и достигло 330 человек.

Азербайджан продолжает оказывать поддержку в разминировании территорий Украины. В рамках усилий по укреплению солидарности между странами, пострадавшими от минной угрозы, через ANAMA планируется передача Украине запасных частей и проведение профильного обучения.

Также было заявлено, что Азербайджан участвует в восстановлении украинской инфраструктуры. Уже завершена реконструкция школы, городской поликлиники и парка в городе Ирпень, а также профинансировано восстановление детского приюта и парка в Киеве. Продолжается строительство ещё четырёх социальных объектов в Ирпене.

В завершение выступления Ялчин Рафиев подтвердил, что Азербайджан намерен и далее оказывать гуманитарную поддержку Украине на двусторонней основе.

В рамках конференции заместитель министра провёл встречу с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, 11 июля Ялчин Рафиев встретился с заместителем министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли. Стороны обсудили вопросы стратегического партнёрства между Азербайджаном и Италией, подчеркнув активное развитие политических, экономических и гуманитарных связей.

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