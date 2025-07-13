Трамп хочет лишить гражданства критикующую его телеведущую

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении телеведущей Рози О'Доннелл американского гражданства.

Об этом он написал в Truth Social.

«Рози О«Доннелл - не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства. Она угроза человечеству и должна оставаться в чудесной Ирландии», — написал он.

Конфликт между ведущей и действующим президентом США длится уже с 2006 года. В последний раз она подвергла Трампа критике после начавшегося 4 июля наводнения в Техасе. Она раскритиковала действия республиканцев.