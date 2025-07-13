Трамп раскрыл причины напряжённости в отношениях с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что с самого начала предупреждал Илона Маска о расхождении позиций по вопросу электромобилей, что впоследствии повлияло на их взаимодействие.

Слова американского лидера приводит Fox News.

По словам главы Белого дома, закон о государственных расходах содержит ряд положений, положительно влияющих на энергетическую сферу, однако отмена мандата на обязательное использование электромобилей вызвала недовольство со стороны Маска.

«Это очень плохо, но я говорил ему об этом задолго до того, как он поддержал меня», — отметил Трамп, добавив, что не все граждане готовы переходить на электромобили.

Президент США подчеркнул, что в результате принятия закона Маск «очень расстроился».