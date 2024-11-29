Зампредседателя Госкомитета провел прием граждан в Дашкесане – ФОТО

29 ноября первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов провел прием граждан в городе Дашкесан.

Перед началом приема он почтил память Общенационального Лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику.

На встрече с жителями Гянджи, Дашкесана, Гёйгёля, Самуха и Кяльбаджара были обсуждены вопросы, связанные с разрешительными процедурами в сфере строительства, а также с применением норм градостроительного законодательства. Гражданам предоставили подробные разъяснения по законодательным требованиям и административным процедурам.

В рамках визита Намиг Гумматов встретился с главой исполнительной власти Дашкесанского района Орханом Аббасовым. На встрече обсуждалось текущее выполнение Генерального плана города, а также планы по созданию общественных пространств, направленных на повышение качества жизни и удобства местных жителей.