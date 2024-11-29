Налоговые органы Азербайджана и Швеции обсудили перспективы совместной деятельности

Состоялась встреча в формате видеоконференции начальника Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики, президента Организации внутриевропейских налоговых администраций (IOTA) Орхана Назарли и генерального директора Налогового агентства Швеции Кетрин Вестлинг Палм.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, было отмечено успешное развитие двусторонних экономических отношений между нашими странами в различных областях, в том числе в налоговой сфере, а также подчеркнута важность встречи с точки зрения обсуждения перспектив сотрудничества. Было выражено удовлетворение результатами, достигнутыми в сфере укрепления взаимных связей.

На встрече обсуждалась возможность реализации целей, поставленных в период президентства нашей страны в IOTA. Стороны рассмотрели предложения, направленные на совершенствование деятельности IOTA на основе долгосрочных стратегических целей и принципов устойчивости, а также поделились мнениями о роли инициатив организации со стороны налоговых администраций, расширении возможностей финансирования и эффективных механизмов.

В ходе встречи были рассмотрены предложения по повышению эффективности сотрудничества в рамках IOTA ГНС и Налогового агентства Швеции. Состоялись обсуждения приоритетных направлений совместной деятельности, проделанной работы в сфере развития международных связей налоговых органов и перспективных проектов.