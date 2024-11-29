Министр обороны РФ прибыл в КНДР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», - сказано в сообщении.

В международном аэропорту Сунан, расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Источник: ТАСС