Кобахидзе: в Грузии не повторится сценарий украинского «майдана»

Сценарий украинского "майдана" не сможет повториться в Грузии, так как в стране сильные институты и мудрый народ.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Радикалы и их зарубежные патроны всякий раз пытаются придумать повод для попытки беспорядков в стране и украинизации Грузии. Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами и, что самое главное, с опытным и мудрым народом, чью твердость никто не пошатнет. В Грузии не сможет осуществиться сценарий "майдана". Грузия - это государство, а этого государство, конечно, не допустит", - сказал Кобахидзе на брифинге.

Источник: ТАСС