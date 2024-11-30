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Молдавский портал: На СОР29 Азербайджан сделал прорыв в области экологической дипломатии

First News Media19:45 - 30 / 11 / 2024
Молдавский портал: На СОР29 Азербайджан сделал прорыв в области экологической дипломатии

Состоявшаяся в Баку СОР29 продолжает оставаться в повестке дня мировых медиа, как одна из основных тем обсуждения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье под заголовком «На СОР29 Азербайджан сделал прорыв в области экологической дипломатии», опубликованной на русском и румынском языках на молдавском новостном портале Noi.md, сообщается об организации престижной международной конференции, обсужденных стратегических темах.

В материале отмечается, что результатом проводимых даже в ночные часы сложных переговоров явилась договоренность, именуемая «Бакинским прорывом»: до 2035 года развивающимся странам ежегодно будет выделяться по меньшей мере 300 миллиардов долларов на климатическое финансирование. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш особенно высоко оценил профессионализм организаторов мероприятия и подчеркнул важный вклад волонтеров в его успех. В итоговом заявлении он довел до внимания, что достигнутая на СОР29 договоренность заложила основу дальнейших действий в борьбе с изменением климата.

«СОР29 явилась важным шагом вперед. Сегодня всем нам необходимо превратить достигнутые договоренности в успех», - добавил генсек ООН. Речь, прежде всего, идет о соглашении по Бакинской финансовой цели - новом обязательстве по климатическому финансированию развивающихся стран на сумму 1,3 триллиона долларов в год. До 2035 года развитые экономики выделят особо чувствительным к глобальному изменению климата и причиненному окружающей среде ущербу государствам, по меньшей мере, 300 миллиардов долларов.

В публикации подчеркивается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал достигнутую на СОР29 договоренность «эпохальной вехой». Одновременно доводится до внимания, что Азербайджан демонстрирует солидарность с народами и регионами, страдающими от экологических проблем, еще более обострившихся в результате колониализма.

В статье также отводится место высказываниям глав государств зарубежных стран о СОР29 и ее результатах.

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