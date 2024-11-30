Азербайджанская нефть подорожала

29 ноября цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста увеличилась на 0,53 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 75,37 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,53 доллара - до 74,09 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS увеличилась на 0,47 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 60,93 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 29 ноября повысилась на 0,44 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 74,31 доллара за баррель.

Официальный курс на 30 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.