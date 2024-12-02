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Изменение климата: Более 350 слонов погибло при загадочных обстоятельствах - ФОТО

First News Media17:00 - Сегодня
Изменение климата: Более 350 слонов погибло при загадочных обстоятельствах - ФОТО

Более 350 слонов погибло при загадочных обстоятельствах, вероятно, выпив токсичную воду.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на статью, опубликованную на сайте Guardian, в которой освещается тревожная тенденция к отравлению, вызванному изменением климата.

Гибель слонов в дельте Окаванго в Ботсване была охарактеризована учеными как природная катастрофа. Отмечалось, что слоны всех возрастов ходили по кругу перед тем, как упасть и умереть.

Впервые слоны были замечены на северо-востоке Ботсваны в мае и июне 2020 года, и вокруг причин их смерти возникло множество теорий, включая отравление цианидом или смерть от неизвестного заболевания. В том же году 35 слонов погибли в Зимбабве от неизвестной бактерии, найденной в крови.

По словам ведущего исследователя Давиде Ломео, аспиранта географии в Лондонском Королевском колледже, это стало крупнейшими зафиксированными массовыми случаями вымирания слонов, причина чего оставалась неизвестной.

Из статьи, недавно опубликованной в журнале Science of the Total Environment, можно сделать вывод, что слоны отравились водой, содержащей токсичные цветущие водоросли, или цианобактерии.

Стоит отметить, что в Южной Африке 2019 год был самым засушливым за последние несколько десятилетий, а 2020-й — исключительным по уровню осадков. Все это привело к тому, что в воде оказалось больше осадков и питательных веществ, что способствовало беспрецедентному росту водорослей.

Исследователи использовали спутниковые данные для анализа распределения мертвых животных относительно водоемов. Было установлено, что слоны, как правило, отходили не более чем на 100 км от водоемов и умирали в течение 88 часов после того, как выпили воду. В общей сложности было обследовано около 3000 водоемов и обнаружено, что именно те, где в 2020 году был зафиксирован рост цветения цианобактерий, и имели высокую смертность.

Исследование было проведено в сотрудничестве с учеными Университета Ботсваны, Музея естественной истории в Лондоне, Королевского университета в Белфасте и Морской лаборатории в Плимуте.

Хаджар Назарова

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