Макрона раскритиковали за флирт с Кейт Миддлтон на банкете: «Какой же мерзавец»

Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за флирт с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия.

Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

8 июля королевская семья организовала в Виндзорском замке банкет в честь визита президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит в Великобританию. На закрытом мероприятии присутствовали Карл III с супругой Камиллой, принц Уильям и Кейт Миддлтон, Мик Джаггер, Элтон Джон и другие гости. На приеме Макрон сидел рядом с Миддлтон, общался с ней и даже подмигнул.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что президент Франции флиртовал с принцессой Уэльской и осудили его поведение.

«Какое отвратительное зрелище! Бедная Кейт», «Он производит впечатление очень подлого человека!», «Какой же мерзавец этот Макрон», — писали читатели Daily Mail в комментариях.

Накануне Брижит Макрон вновь поставила мужа Эммануэля Макрона в неловкое положение, отказавшись принять протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию.

На видео было зафиксировано, как президент Франции, стоя на земле у трапа самолета, протягивает своей супруге руку, однако она не обращает на это внимания и спускается сама на высоких каблуках, опираясь на поручень. Вскоре Макрон опустил руку и повернулся к встречавшим супругов Макронов принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон.

Источник: Газета.ру